Pedemontana lombarda: partnership MITE-BEI per collegamento autostradale

(FERPRESS) – Roma, 1 SET –Stretta collaborazione operativa tra il ministero della Transizione ecologica e la Bei (Banca europea per gli investimenti) per la realizzazione della Pedemontana lombarda, ovvero del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere a esso connesse.

La direzione generale competente del ministero ha confermato nel maggio scorso la validità della Valutazione di impatto ambientale del 2009, consentendo al collegamento, che si trova in fase avanzata di progettazione esecutiva, di beneficiare di una partecipazione complessiva di Bei per 550 milioni di euro. Le informazioni contenute nello studio di impatto ambientale alla base del parere Via del 2009 relative alle altre tratte dell’opera, per le quali non è ancora stata avviata la progettazione esecutiva (tratte B2, C e D), sono state anch’esse considerate accurate e pertinenti ma saranno comunque oggetto di successive attività di valutazione ambientale fino alla completa realizzazione dei lavori.

1/9/2021