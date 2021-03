Pedemontana Lombarda: a Consorzio guidato da Gruppo Webuild la realizzazione di due tratte

(FERPRESS) – Milano, 3 MAR – Il Gruppo Webuild, in consorzio con Pizzarotti, è stato dichiarato miglior offerente per il contratto del valore di 1,26 miliardi di euro circa per la progettazione esecutiva e la costruzione delle tratte B2 (di 12,7 chilometri da Lentate sul Seveso e Cesano Maderno) e C (di 20 chilometri da Cesano Maderno alla tangenziale est di Milano A51) dell’Autostrada Pedemontana Lombarda. Webuild, compresa Astaldi, è a capo del consorzio con Pizzarotti con una quota del 70%.

Il progetto, commissionato da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., dovrà essere completato in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026.

Il Gruppo ritorna così a lavorare in questo progetto strategico per la mobilità del Nord-Italia dopo il completamento, nel 2015, della realizzazione di una sezione di 47 km di viabilità autostradale e secondaria: il primo tratto delle Tangenziali di Como e Varese e il collegamento viario tra le autostrade A8 e A9 (da Cassano Magnago a Lomazzo).

L’assegnazione dei due nuovi tratti della Pedemontana Lombarda rappresenta un esempio concreto di ripartenza del settore con tutta la filiera produttiva, in una fase in cui lo sviluppo infrastrutturale è destinato ad avere un ruolo cruciale nel piano di rilancio economico ed occupazionale dell’Italia.

Il Gruppo, con un track record di 80.291 km di strade e autostrade realizzate nel mondo, è impegnato nella costruzione di altri lavori stradali in Italia come il Megalotto 3 della Strada Statale Jonica, del valore di circa €980 milioni, commissionata da ANAS nell’ambito di un investimento complessivo di circa €1,3 miliardi. Progetti che contribuiscono allo sviluppo della mobilità sostenibile e al decongestionamento delle strade ed autostrade in Italia. Webuild, che solo in Italia conta 11.000 dipendenti sui 70mila complessivi, collabora con una filiera molto ampia di imprese che rappresentano l’eccellenza nel settore delle costruzioni. Solo nei principali 5 progetti in Italia, sono circa 5.000 le piccole e medie imprese con cui collabora il Gruppo, contribuendo a valorizzarne le competenze e sostenere il rilancio economico ed occupazionale, come è avvenuto nella sfida di realizzazione del Ponte Genova San Giorgio.

