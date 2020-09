Pedaggi autostradali: finisce il monopolio Telepass, inizia la fase pilota dei Box payment di DKV

(FERPRESS) – Roma, 1 SET – Da oggi DKV Euro Service ha iniziato la fase pilota del proprio box per il pagamento dei pedaggi autostradali in Italia. Dopo il completamento di questo periodo, di circa tre mesi, in cui verranno testate circa 3.000 OBU (On Board Unit), DKR, leader europeo sul mercato dei servizi di mobilità, sarà il primo fornitore certificato ad avere propri box per il pagamento del pedaggio delle autostrade italiane.

Gli operatori autostradali italiani hanno preventivamente approvato il progetto. Si partirà con il pagamento dei pedaggi in Italia tramite DKV BOX ITALIA, a breve sarà possibile il pagamento anche tramite DKV BOX EUROPE.

“In questo modo, stiamo aprendo il mercato italiano dei pedaggi e possiamo offrire ai nostri clienti, in qualità di primo fornitore certificato, i nostri OBU per veicoli superiori alle 3,5 tonnellate”, ha dichiarato con orgoglio Jérôme Lejeune, Managing Director Toll di DKV Euro Service.

“Desideriamo ringraziare l’Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, AISCAT, e ci auguriamo una collaborazione di successo” ha aggiunto Marco Berardelli, Managing Director di DKV Euro Service Italia.

I caselli italiani sono stati potenziati di software e hardware necessari per l’utilizzo dei dispositivi DKV. Le corsie di pedaggio, appositamente contrassegnate, indicano al conducente su quale corsia può essere utilizzato il DKV BOX ITALIA e, in futuro, anche il DKV BOX EUROPE.

Da più di 80 anni DKV Euro Service è uno dei principali fornitori di servizi nel settore della logistica e dei trasporti. Dall’approvvigionamento in viaggio senza contanti per tutti i tipi di rifornimento in più di 100.000 punti di accettazione multimarca, al conteggio del pedaggio fino al rimborso IVA e all’assistenza veicoli.

Pubblicato da AAR il: 1/9/2020 h 18:30 - Riproduzione riservata