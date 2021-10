Passante di Palermo: RFI aggiudica gara per completare nuova fermata Belgio. Ulteriore passo per fine lavori

(FERPRESS) – Roma, 8 OTT – Rete Ferroviaria Italiana ha aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa composto da Europea 92 S.p.A., Consorzio Stabile Research Società Consortile a r.l. ed Europea International S.p.A. la gara per il completamento della nuova fermata Belgio, ulteriore passo verso la conclusione dei lavori del Passante di Palermo.

