PartnershipRoute-ACI World: aiuto all’industria nella ricostruzione della connettività aerea

(FERPRESS) – Roma, 27 NOV – Una partnership esclusiva progettata per aiutare gli aeroporti a riprendersi dal periodo più impegnativo che l’industria dell’aviazione abbia mai affrontato è stata firmata da Routes and Airports Council International (ACI) World.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it