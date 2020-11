Partita l’annuale indagine di customer satisfaction di Trieste Trasporti. Previste 1.750 interviste

(FERPRESS) – Trieste, 11 NOV – È iniziata questa settimana la consueta indagine di customer satisfaction che Trieste Trasporti svolge annualmente per rilevare e analizzare la soddisfazione dei clienti effettivi e potenziali del servizio di trasporto pubblico locale a Trieste. Saranno complessivamente realizzate 1600 interviste telefoniche e, a partire da lunedì 16 novembre, 150 interviste alle principali fermate del servizio.

