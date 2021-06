Parte la campagna Fast-Confsal sulla sicurezza. Cinque proposte per rimettere al centro i lavoratori

(FERPRESS) – Roma, 1 GIU – Eliminare il gap formativo tecnico esistente tra RLS e le figure del servizio di prevenzione aziendale; coinvolgere a pieno titolo nella contrattazione aziendale decentrata i RLS; promuovere la più ampia diffusione e piena applicazione dei MOG/SGSL che prevedono la partecipazione dei lavoratori (RLS) alle decisioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; pensare all’Inail come soggetto specifico di coordinamento della vigilanza sull’applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro; porre maggiore attenzione alle malattie professionali nuove ed emergenti. Sono queste le cinque proposte al centro della campagna lanciata da Fast-Confsal “Tra.In-S. – Trasportiamo in sicurezza”.

Pubblicato da COM il: 1/6/2021