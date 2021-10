Parte il collegamento di FlyLeOne da Trieste Airport da/per Genova e da/per Pescara con

(FERPRESS) – Trieste, 8 OTT – Dopo alcuni ritardi dovuti al protrarsi di iter burocratici che hanno condizionato la timeline prevista per l’avvio dell’attività e di cui ci scusiamo con i clienti che ci hanno dato fiducia e che speriamo di ospitare presto a bordo, finalmente il giorno speciale del debutto del Gruppo FlyLeOne è arrivato!

Venerdì 8 Ottobre ci sarà il battesimo del primo volo che decollerà dall’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo di Pescara per Trieste Airport – Friuli Venezia Giulia alle ore 07.00 con atterraggio previsto alle ore 08.10.

