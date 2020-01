Parma: con Trenitalia nella Capitale italiana della cultura 2020. Promozioni per chi viaggia in treno

(FERPRESS) – Parma, 13 GEN – Ogni giorno 20 Frecce, 30 Intercity e oltre 100 treni Regionali di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) collegano Parma con le altre principali città italiane sia verso Nord sia verso Sud. Con il nuovo orario invernale ‪2019-2020, in vigore da domenica 15 dicembre, la Capitale italiana della cultura 2020 è entrata a pieno titolo fra le città servite dall’alta velocità italiana.

