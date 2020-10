Parma: presentato il progetto Bike to work per contributi ai dipendenti di aziende private e di enti pubblici che si muovono green

(FERPRESS) – Parma, 15 OTT – “Bike to work, è un progetto che vuole incentivare la ciclabilità e nello specifico lo spostamento casa-lavoro, ma è anche un modello che vede ancora una volta una rete tra pubblico e privato che collabora e che coopera in sinergia all’interno di una stessa visione legata alla mobilità sostenibile”, ha introdotto così la conferenza stampa di presentazione del progetto Tiziana Benassi, assessora alle Politiche di Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it