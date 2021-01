Parma: online la campagna di comunicazione promossa da TEP e SMTP in concomitanza con la ripresa delle lezioni in presenza

(FERPRESS) – Parma, 28 GEN – E’ online da qualche giorno la campagna di comunicazione promossa da TEP e SMTP in concomitanza con la ripresa delle lezioni in presenza nelle scuole superiori di Parma. L’iniziativa parte dalla volontà di ricordare ai ragazzi le buone norme da rispettare per viaggiare in bus ai tempi del Covid:

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 28/1/2021 h 11:35 - Riproduzione riservata