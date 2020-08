Parma: il ministro De Micheli in visita all’aeroporto Giuseppe Verdi incontra i vertici della società

(FERPRESS) – Parma, 31 AGO – “Identità e rilancio per uno scalo importante come quello di Parma. Nel piano nazionale aeroporti poniamo le basi per valorizzare una delle aree più produttive del Paese”. Lo ha scritto sulla propria pagina Facebook la ministra dei Trasporti Paola De Micheli che nei giorni scorsi ha visitato l’aeroporto e incontrato i vertici della società di gestione dello scalo e le autorità locali, nonché i soci azionisti della compagine societaria Sogeap.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da RED il: 31/8/2020 h 13:16 - Riproduzione riservata