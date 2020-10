Parma: arrivano 4 nuove postazioni Bike Sharing. In totale 230 bici in 37 punti di prelievo e rilascio

(FERPRESS) – Parma, 1 OTT – Prosegue il percorso legato alla Riforma della Mobilità attraverso azioni volte alla promozione della sostenibilità ambientale con l’attivazione di 4 nuove postazioni di bike sharing e l’ampliamento di una stazione già esistente: in totale 230 biciclette a disposizione della città in 37 punti di prelievo e rilascio. Con queste cifre la città di Parma conferma di avere il sistema a stazioni fisse più esteso dell’Emilia Romagna.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it