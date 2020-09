Parma: al via nuovo servizio di micromobilità dedicato ai monopattini elettrici condivisi in modalità free floating

(FERPRESS) – Parma, 3 SET – A Parma al via da oggi 3 settembre 2020 il nuovo servizio di micromobilità dedicato ai monopattini elettrici condivisi in modalità free floating. Il servizio sarà gestito da 3 diverse società private che si sono aggiudicate il bando di gara pubblicato da Infomobility, su incarico del Comune di Parma: Bit Mobility srl, Helbiz Italia srl, Wind Mobility GmbH – Italia.

