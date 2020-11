Parma: al via il servizio di car sharing in modalità “free floating” All Ways

(FERPRESS) – Parma, 13 NOV – A partire da venerdì 13 novembre 2020 è attivo, nella città di Parma, il nuovo e innovativo servizio di car sharing in modalità “free floating” (a flusso libero) All Ways, gestito dalla società Scai Motor S.r.l., che si è aggiudicata la gestione del servizio assegnato da Infomobility Spa a seguito del bando pubblicato lo scorso 2 marzo 2020 su incarico del Comune di Parma. All Ways si aggiunge al servizio Parma Car sharing, a postazioni fisse, gestito direttamente da Infomobility, da diversi anni.

