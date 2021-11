Parkopedia e OPnGO di INDIGO Group per rafforzare i servizi di prenotazione e pagamento dei parcheggi in Europa

(FERPRESS) – Roma, 16 NOV – Parkopedia, il leader di mercato nei servizi di veicoli connessi, sta ora lavorando con OPnGO, la filiale digitale di INDIGO Group, uno dei più grandi operatori di parcheggio in Europa e leader mondiale nei servizi di parcheggio e mobilità individuale, per fornire prenotazione e servizi di pagamento in Francia, Spagna e Belgio.

OPnGO è un servizio di parcheggio digitale universale che mira a trasformare l’esperienza del conducente nelle aree urbane aggregando un’offerta completa di parcheggio fuori strada. Con un servizio di localizzazione che rileva automaticamente le aree di parcheggio, OPnGO consente ai conducenti di trovare parcheggi, confrontare i prezzi, pagare anticipatamente e ottenere sconti unici.

Con la tecnologia di riconoscimento della targa, i conducenti saranno in grado di entrare e uscire senza problemi dai parcheggi senza richiedere un biglietto o doversi fermare a una stazione di pagamento. Inoltre, i conducenti non dovranno più preoccuparsi dei costi aggiuntivi del soggiorno, poiché la soluzione consente pagamenti digitali per il tempo totale del soggiorno, senza richiedere ulteriori azioni da parte del conducente.

Parkopedia ha integrato le prenotazioni di parcheggio OPnGO nelle sue app consumer e soluzioni in-car per 220 parcheggi in Francia, Spagna e Belgio, con servizi da implementare a breve sull’intero portafoglio INDIGO.

Pascale Bonnard, MD di OPnGO, ha dichiarato: “Questa partnership con Parkopedia consentirà a numerosi conducenti di beneficiare della nostra tecnologia di riconoscimento delle targhe. Avranno un’esperienza di parcheggio più semplice e senza interruzioni pur avendo accesso a tutti i nostri servizi di parcheggio attraverso il display in-car, che garantisce un’esperienza più sicura e più facile.

Hans Puvogel, COO di Parkopedia, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con il fornitore di servizi leader OPnGO di The INDIGO Group, insieme spingiamo in avanti le possibilità dei servizi di mobilità individuale, consentendo alle case automobilistiche di offrire esperienze utente senza soluzione di continuità e servizi di alto valore ai conducenti. in Francia, Spagna e Belgio”.

Parkopedia si sforza di espandere costantemente la sua portata di prodotti e servizi, attraverso partnership con fornitori di servizi come OPnGO, oltre a lavorare con la maggior parte delle case automobilistiche a livello globale. Per continuare questi sviluppi e in riconoscimento della posizione della Francia come seconda più grande industria automobilistica in Europa, Parkopedia ha lanciato un sito Web B2B francese dedicato, per supportare clienti e partner esistenti e futuri con sede nei paesi di lingua francese, fornendo le ultime notizie e aggiornamenti del prodotto.

