Parkopedia collabora con ThinxNet per fornire pagamenti senza interruzioni per il rifornimento di carburante in auto in tutta Europa

(FERPRESS) – Roma, 7 LUG – Parkopedia e ThinxNet, fornitori di soluzioni per auto connesse leader del settore, hanno stretto una partnership per migliorare l’esperienza di rifornimento per conducenti, case automobilistiche e stazioni di servizio in tutta Europa, attraverso soluzioni intelligenti connesse che consentono ai conducenti di pagare il carburante direttamente tramite l’unità principale del veicolo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 7/7/2021 h 16:17 - Riproduzione riservata