Parallel Lines: in mostra la rigenerazione urbana di Roma. Esposizione di Filetici organizzata da FS, Roma Capitale e Palaexpo

(FERPRESS) – Roma, 6 SET – Inaugurata al Mattatoio la mostra fotografica “Parallel Lines” di Luigi Filetici. L’esposizione, organizzata dal Gruppo FS Italiane in collaborazione con Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, ha lo scopo di accompagnare il visitatore lungo un tracciato che attraversa luoghi della storia, densità e intensità diverse, in cui si distribuiscono ampi spazi incompleti, chiusi e visibili solo dall’interno dello scompartimento del treno, luoghi che costituiscono un sistema continuo che attraversa il corpo della città senza divenirne parte.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it