Paneltex partner di LEVC per il nuovo furgone elettrico VN5 a temperatura controllata 

(FERPRESS) – Roma, 10 FEB -LEVC (London Electric Vehicle Company) ha annunciato un nuovo partner ufficiale per la conversione del suo furgone elettrico VN5. Paneltex ha infatti creato una soluzione personalizzata per VN5 che consente di raffreddare e riscaldare il furgone da 0 a 25 gradi. Questo tipo di conversione sarebbe adatto per l’uso da parte di supermercati, aziende farmaceutiche e società di catering che hanno tutti bisogno di ambienti a temperatura controllata. Paneltex produce conversioni per la maggior parte degli scenari, compreso il congelamento, e tutte le soluzioni sono personalizzate in base alle esigenze dei clienti.

Joerg Hofmann, CEO di LEVC, ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Paneltex come partner ufficiale di conversione LEVC per il nostro nuovo furgone elettrico VN5. Questo ci consente di offrire conversioni di alta qualità, flessibili e su misura per i clienti che richiedono il controllo della temperatura. Sia l’industria alimentare che quella medica sono al centro di VN5 e miriamo a diventare un attore leader nel settore dei veicoli specialistici “.

Con sede nell’est dell’Inghilterra, nello Yorkshire, Norfolk e Lincolnshire, Paneltex opera a livello nazionale, offrendo soluzioni di alta qualità specificamente progettate per soddisfare le esigenze esigenti e in continua evoluzione del mercato dei veicoli commerciali. I suoi team interni di ingegneria e produzione hanno 30 anni di esperienza nella fornitura di servizi di progettazione e costruzione individuali, con l’impegno a supportare i prodotti durante l’intero ciclo di vita.

Chris Berridge, amministratore delegato di Paneltex, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di espandere ulteriormente la nostra gamma di conversioni nel settore dei veicoli elettrici, diventando un convertitore ufficiale del LEVC VN5. Riteniamo che la nostra esperienza con veicoli e sistemi elettrici più grandi, combinata con la comprovata qualità delle nostre conversioni di furgoni refrigerati e congelati, ci metta in una posizione unica per offrire un piccolo furgone a temperatura controllata leader di mercato. Il successo del taxi elettrico LEVC TX ci dà una grande idea delle capacità del VN5 e non vediamo l’ora di convertire più di questi furgoni per consegne della catena del freddo senza emissioni ”.

