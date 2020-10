Palermo: prossima settimana Comune avvierà valutazione delle prime dieci risposte pervenute per l’avviso per monopattino sharing

(FERPRESS) – Palermo, 16 OTT – A partire dalla prossima settimana sarà avviata dal Comune di Palermo la valutazione delle prime dieci risposte pervenute per l’avviso per il monopattino sharing. Non trattandosi di una gara con la formulazione di graduatorie, qualora i proponenti abbiano i requisiti, potranno essere tutte accolte. Inoltre, poichè tra le condizioni richieste nell’avviso, c’era anche la disponibilità di almeno 400 monopattini, ciò significa che già sono arrivate risposte per almeno 4000 monopattini.

Pubblicato da COM il: 16/10/2020 h 11:48 - Riproduzione riservata