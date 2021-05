Palermo: presentato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dei prossimi dieci anni

(FERPRESS) – Palermo, 10 MAG – Il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla Mobilità Giusto Catania hanno presentato stamani, nel corso di una videoconferenza, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), lo strumento di pianificazione strategica in house del Comune che, nel corso dei prossimi 10 anni, da ora al 2030, svilupperà una visione di sistema della mobilità urbana con lo scopo di raggiungere diversi obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

