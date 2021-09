Palermo: presentata la “Settimana Europea della Mobilità”. Iniziative per spostamenti casa-lavoro

(FERPRESS) – Palermo, 13 SET – Incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti comunali. E’ stato questo il tema della conferenza stampa di presentazione della “Settimana Europea della Mobilità” che si è svolta stamani a Palazzo della Aquile presenti, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania. L’inizio delle attività della manifestazione è fissato per il prossimo giovedì 16 settembre con il Giretto d’Italia, promosso dal Comune di Palermo in partnership con Legambiente. Nel corso della manifestazione che si concluderà mercoledì 22 settembre sono previsti incontri, dibattiti e contest fotografici sul tema della mobilità oltre ad altri appuntamenti in città come la “biciclettata per la città di Palermo” e “Alla scoperta della città pedonale e dei benefici per la salute“.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 13/9/2021 h 12:56 - Riproduzione riservata