Palermo: Orlando, (Sinistra Comune), monopattini e micromobilità elettrica utili per limitare CO2

(FERPRESS) – Palermo, 24 SET -“Il servizio di noleggio di monopattini a propulsione elettrica presente a Palermo, largamente sfruttato dai palermitani e dai turisti, è uno straordinario strumento di azione per indurre risparmio energetico e limitare le emissioni di CO2 a lungo termine.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it