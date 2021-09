Palermo: Orlando nomina 2 nuovi mobility manager del Comune. Entrambi in servizio presso l’ufficio mobilità

(FERPRESS) – Palermo, 24 SET – Il sindaco Leoluca Orlando, su proposta dell’assessore alla Mobilità Giusto Catania, ha nominato due nuove figure per garantire una migliore mobilità nei spostamenti urbani: il mobility manager d’area e il mobility manager aziendale. Si tratta rispettivamente dell’Ing. Mario Scotto e dell’Ing. Roberto Biondo.

