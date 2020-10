Palermo: Orlando, ho sollecitato presidente AMAT ad adottare provvedimenti per ottimale impiego di mezzi e personale servizi diurni

(FERPRESS) – Palermo, 26 OTT – “Appena ho appreso dell’intendimento del presidente della Regione Sicilia di limitare la capienza dei mezzi di trasporto pubblico e del contemporaneo divieto di spostamenti notturni con i mezzi, ho sollecitato il presidente dell’AMAT ad adottare con estrema urgenza tutti i provvedimenti necessari affinché vi sia un ottimale impiego di mezzi e personale per incrementare i servizi nelle ore diurne e, quindi, ridurre i disagi per i cittadini.

