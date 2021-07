Palermo: MIT finanzia collegamento ciclabile tra stazione ed università. Giunta comunale approva il progetto

(FERPRESS) – Palermo, 30 GIU – Oggi la Giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Mobilità, Giusto Catania, ha deliberato l’approvazione del progetto per la realizzazione di una pista ciclabile tra la stazione e l’università, inserendolo nel piano della mobilità dolce. Il progetto verrà realizzato utilizzando il finanziamento di 525.000 euro, erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riconosciuto anche alle città di Roma, Milano, Napoli, Padova, Bari e Pisa, che ha stanziato complessivamente circa 4 milioni di euro per la realizzazione di ciclostazioni e piste ciclabili per collegare le stazioni con i poli universitari

Pubblicato da COM il: 30/6/2021 h 17:30 - Riproduzione riservata