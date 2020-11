Palermo: Ministero ha trasmesso la 2a valutazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

(FERPRESS) – Palermo, 11 NOV – Il Ministero dell’Infrastrutture e Trasporti ha trasmesso la seconda valutazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città di Palermo. Il monitoraggio sancisce che la pianificazione della città di Palermo ha già superato la soglia della conformità minima, attestandosi al 2,47% e superando l’asticella in ben 5/6 degli criteri che contribuiscono al raggiungimento del risultato finale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it