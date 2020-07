Palermo: la Giunta comunale autorizza 141 assunzioni temporanee per l’Amat

(FERPRESS) – Palermo, 8 LUG -. Nel corso dell’incontro avuto ieri pomeriggio in Prefettura, in merito all’annunciata agitazione dei dipendenti dell’Amat, l’Amministrazione comunale rappresentata dall’assessore Giusto Catania ha comunicato che nei prossimi giorni, con un atto di Giunta, sarà autorizzata l’assunzione a tempo determinato di 141 unità di personale, di cui 100 autisti e 41 operatori delle officine. Tutto ciò nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato.

Pubblicato da COM il: 8/7/2020 h 13:48 - Riproduzione riservata