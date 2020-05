Palermo: Giunta delibera acquisto 55 bus che andranno a rimpiazzare vetture più vecchie dell’AMAT

(FERPRESS) – Palermo, 14 MAG – Poco meno di 17 milioni di euro saranno destinati all’acquisto di 55 nuovi autobus a basse e ridotte emissioni che andranno a rimpiazzare vetture più vecchie dell’AMAT. Lo ha deciso la Giunta comunale, approvando la delibera proposta dagli uffici della Mobilità Urbana guidati dall’Assessore Catania per l’utilizzo dei fondi comunitari dell’Agenda Urbana di Palermo e Bagheria.

