Palermo: firmate prime determinazioni per l’avvio del servizio di monopattino sharing

(FERPRESS) – Palermo, 24 FEB – Firmate le prime determinazioni per l’autorizzazione all’avvio del servizio di monopattino sharing.

Il servizio Mobilità urbana di Palermo ha, infatti, autorizzato (con determinazioni n. 2003/2004/2005 del 23 febbraio 2021) le Società BIRD RIDES ITALIA, Bit Mobility e Helbiz Italia allo svolgimento del servizio con monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per una flotta pari a 400 dispositivi ciascuna.

