Palermo: Consiglio superiore lavori pubblici esprime parere positivo su tratte A B e C

(FERPRESS) – Palermo, 28 LUG – Il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, in seduta odierna, ha espresso parere positivo sulle tratte A B e C del progetto tram della città di Palermo, esplicitando alcune prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni che dovranno essere previste nel progetto in occasione dell’espletamento della gara. Alla riunione, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, hanno partecipato l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania, e il Rup del progetto, Marco Ciralli.

Pubblicato da COM il: 28/7/2021 h 16:55