Palermo: Catania, importante studio ingegneria vince gara per progettazione di cento chilometri di rete ciclabile

(FERPRESS) – Palermo, 13 OTT – “Cento chilometri di rete ciclabile della città di Palermo, previsti nel piano della mobilità dolce, saranno progettati da un importante studio della provincia di Belluno, Parcianello & Partners engineering s.r.l. con sede ad Alpago (BL). Inoltre lo stesso studio avrà l’onere di progettare la manutenzione e la messa in sicurezza dei 50 Km di piste ciclabili esistenti”

