Palermo: cartelli stradali a tutela dei ciclisti. Si comincia alla Favorita e viale dell’Olimpo

(FERPRES) – Palermo, 31 MAG – Su sollecitazione delle associazioni ciclistiche della città e in condivisione con la Consulta delle biciclette, l’Ufficio Mobilità urbana ha data mandato ad Amat di posizionare cartelli stradali che invitano gli automobilisti ad avere attenzione ai ciclisti, garantendo la distanza di 1,5 metri. I primi cartelli saranno posti lungo la Favorita e in Viale dell’Olimpo, strade altamente frequentate dai ciclisti palermitani.

