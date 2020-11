Palermo: Car sharing, avviso pubblico per operatori interessati a svolgere il servizio in città

(FERPRESS) – Palermo, 20 NOV – La Giunta comunale ha approvato ieri pomeriggio un atto di indirizzo per un avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti interessati a svolgere il servizio di car sharing nel territorio della città di Palermo. L’intento è quello di trovare operatori pubblici o privati che siano interessati a svolgere il servizio di mobilità condivisa oltre a quello già svolto da AMAT.

