Palermo: aumenta la flotta dei monopattini sharing. Disponibili 3.500 mezzi

(FERPRESS) – Palermo, 14 LUG – Il servizio di condivisione dei monopattini sta incontrando il positivo favore della cittadinanza palermitana e per questa ragione, con un atto d’indirizzo, l’assessore Giusto Catania ha dato mandato al dirigente del servizio mobilità urbana di autorizzare l’implementazione della flotta del servizio di monopattino-sharing, incrementando con ulteriori 100 mezzi ciascuno dei sette operatori già autorizzati a svolgere il servizio. In questo modo si passerà dagli attuali 2.800 a 3.500 monopattini in servizio in città.

Pubblicato da AB il: 14/7/2021 h 14:48 - Riproduzione riservata