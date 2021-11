Palermo: AMG rinnova l’autoparco con mezzi di servizio alimentati a metano e vetture di rappresentanza elettriche

(FERPRESS) – Palermo, 5 NOV – Nuove auto, mezzi di servizio più rispettosi dell’ambiente ed una formula, quella del noleggio a lungo termine, che consente anche un notevole abbattimento dei costi. AMG Energia ha rinnovato la propria flotta aziendale leggera puntando su veicoli dual fuel metano/benzina e su due auto totalmente elettriche.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

