Palermo: al via programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-lavoro per i dipendenti delle PA

(FERPRESS) – Palermo, 17 MAR – Poco più di un milione e settecentomila euro per incentivare l’utilizzo dei sistemi di mobilità condivisa e della bicicletta privata lungo il tragitto fra casa e luogo di lavoro. Lo prevede il progetto, approvato ieri dalla Giunta Comunale di Palermo, che coinvolge il Ministero dell’Ambiente, la Regione, il Comune e l’Azienda AMAT, che dell’intervento sarà attuatrice a Palermo.

