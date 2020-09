Palermo: ad agosto migliora il traffico passeggeri all’aeroporto Falcone e Borsellino. In media 16 mila persone al giorno

(FERPRESS) – Palermo, 8 SET – Migliora il traffico passeggeri all’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino. Dai dati elaborati dal servizio statistiche di Gesap, la società di gestione dello scalo Palermo, agosto si è chiuso a -38,36% (473.961 viaggiatori contro i 768.920 dello scorso anno), con un salto positivo di quasi 20 punti percentuali rispetto a luglio.

