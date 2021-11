Pagamento pedaggi: DKV CARD attivata per l’e-TOLL in Polonia

(FERPRESS) – Milano, 10 NOV – A partire dal 1° ottobre 2021, il sistema e-TOLL, una soluzione di pedaggio basata sulla tecnologia di posizionamento satellitare, ha sostituito viaTOLL in Polonia. Per facilitare il passaggio, ai clienti di DKV Mobility viene ora offerta la possibilità di utilizzare la loro DKV CARD per il pagamento dei pedaggi e-TOLL. La DKV CARD può essere utilizzata sia sul portale e-TOLL / e-TOLL APP che nei punti di assistenza autostradali. I clienti potranno registrarsi nel sistema e-TOLL e collegare la loro DKV CARD. Potranno inoltre distinguere tra una soluzione pre-pagata per ricaricare un certo importo, o una soluzione post-pagata.

Pubblicato da COM il: 10/11/2021 h 12:08 - Riproduzione riservata