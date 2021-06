Padova: visita del presidente di Assindustria VenetoCentro Leopoldo Destro all’Interporto

(FERPRESS) – Roma, 22 GIU – Il presidente di Assindustria Venetocentro Leopoldo Destro, accompagnato dal direttore generale Giuseppe Milan, ha compiuto questa mattina una visita a Interporto Padova. Ad accoglierlo il presidente Franco Pasqualetti, il direttore generale Roberto Tosetto e il responsabile logistica e real estate Paolo Pandolfo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it