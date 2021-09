Padova: viceministro Castelli, non spetta ai Servizi ispettivi di finanza pubblica fare verifiche sul caso Busitalia

(FERPRESS) – Roma, 13 SET – La viceministra all’Economia e alle Finanze Laura Castelli, ha risposto ad una interrogazione dell’onorevole Bitonci su una operazione azionaria della APS Holding, partecipata dal comune di Padova, correlata ad una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, sulla quale l’interrogante denuncia talune irregolarità e richiede una ispezione dei Servizi ispettivi di finanza pubblica (S.I.Fi.P.) della Ragioneria generale dello Stato.

