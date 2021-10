Padova: varata passerella ciclopedonale che unisce parco del Roncajette a parco Fenice e a “tangenziale verde” est ovest

(FERPRESS) – Padova, 19 OTT – E’ stata varata, con due gigantesche gru, la nuova passerella ciclopedonale di collegamento tra il parco Roncajette e il parco Fenice, a Padova.

Totalmente metallica, lunga 48 metri per 78 tonnellate di peso, la passerella ha una larghezza di 3,5 metri in grado di accogliere l’intenso movimento ciclopedonale che si svolgerà tra i due parchi.

