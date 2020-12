Padova: riunito Comitato provinciale per progetto nuova linea tranviaria nella città di Padova

(FERPRESS) – Padova, 17 DIC – Si è riunito questa mattina il Comitato tecnico provinciale di Padova per dare corso alla verifica di assoggettabilità al V.I.A. (la Valutazione di Impatto Ambientale) del progetto Nuova linea tramviaria nella città di Padova – SIR 3 presentato da Aps Holding Spa.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it