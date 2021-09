Padova: nasce il “Biglietto Argento Giornaliero” per i cittadini over 65

(FERPRESS) – Padova, 3 SET – “Nasce il ‘biglietto argento giornaliero’, una nuova tariffa che permetterà ai cittadini over 65 residenti a Padova o nella cintura urbana di beneficiare, con un unico titolo di viaggio e al costo agevolato di 2,20€, del trasporto erogato da BusItalia Veneto S.p.a. nell’intera area di conurbazione dei servizi urbani e per l’intera giornata. Questo è solo uno dei tanti effetti positivi che conseguono all’imminente avvio della nuova gestione unificata del t.p.l. su gomma che era stata bandita nel novembre 2017 dalla Provincia di Padova, nel corso della mia Amministrazione, scegliendo di operare quale ente di governo di un bacino unico a livello provinciale del trasporto pubblico”: così il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia ed ex Presidente della Provincia di Padova Enoch Soranzo, commentando l’avvento del ‘biglietto argento giornaliero’.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

