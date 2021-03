Padova: il presidente Bui in visita alla Chiggiato Trasporti di Piombino Dese

(FERPRESS) – Padova, 18 MAR – È padovana l’azienda di trasporto di riferimento, in Italia e all’estero, per l’industria farmaceutica. Un primato che la Chiggiato Trasporti di Piombino Dese ha costruito in anni di lavoro, ricerca e sviluppo. La sede è stata visitata dal presidente della Provincia di Padova Fabio Bui insieme al sindaco di Piombino Dese e consigliere provinciale Cesare Mason.

“I camion rappresentano per ogni bambino un sogno – ha spiegato il presidente Bui – c’è un fascino particolare in questi enormi mezzi che cattura la fantasia quando si è piccoli, ma che non ci abbandona nemmeno da grandi. Per qualcuno diventa addirittura un mestiere, anzi una vocazione che viene tramandata di padre in figlio e che, in Italia, ha scritto e continuerà a scrivere pagine di economia e sviluppo. E’ il caso dell’azienda che, come Provincia, siamo venuti a visitare restando peraltro ancora una volta positivamente colpiti dalla capacità e dalla visione dei nostri imprenditori. Parliamo di persone che non si sono limitate a portare avanti un’attività, ma hanno cercato di guardare oltre e di interpretare i cambiamenti e le innovazioni necessarie.

Il mondo dei trasporti oggi deve adattarsi fortemente alle esigenze ambientali e di internazionalizzazione, ma anche garantire sicurezza e qualità delle merci che vengono affidate. Un compito tutt’altro che facile soprattutto quando si trasportano ed è per noi un orgoglio che trasporti così delicati vengano affidati a un’azienda padovana. È un risultato che, come amministratori, ci rende ancor più determinati a batterci affinché i fondi europei del piano NextGeneration Ue siano utilizzati per ammodernare i punti critici che abbiamo più volte segnalato sulla nostra rete viaria. Questi mezzi viaggiano ovunque ci sia una strada: Padova ha bisogno di dare una svolta a tutti i nodi infrastrutturali e ora è il momento di farlo”.

La Chiggiato Trasporti, fondata nel 1972 da Giuseppe Chiggiato, è portata avanti dai figli Luca e Franco, cresciuti nel mondo dei camion fin da bambini. Oggi l’azienda conta 140 dipendenti e 105 mezzi e si è specializzata nella logistica per il settore farmaceutico grazie a investimenti in tecnologia, sicurezza e qualità. Dallo stabilimento di Piombino Dese partono e vengono costantemente controllati in remoto da una centrale operativa, tutti i mezzi in viaggio nelle strade del continente europeo e nei Paesi Extra Ue grazie all’autorizzazione CEMT, dall’Armenia, passando attraverso Georgia, Russia, Ucraina, Marocco, Turchia fino all’Iran. Nella sede padovana c’è anche una officina di proprietà per la riparazione e la manutenzione dei camion.

“Quest’azienda rappresenta un valore aggiunto per noi e per il territorio – ha detto il sindaco e consigliere provinciale Mason – la decisione stessa di tenere tutta la filiera dell’attività qui, nel nostro Comune, significa che abbiamo buoni margini di competitività. Le imprese ci sono, gli imprenditori che hanno voglia di fare anche e lo stesso vale per le amministrazioni locali: ora c’è bisogno che lo Stato, l’Italia avvii la grande macchina delle opere pubbliche non solo su grandi infrastrutture, ma sulla rete regionale e provinciale che alla fine è l’ossatura vera del nostro Paese”.

Infine, la Chiggiato ha puntato molto anche sul rinnovo della propria flotta che utilizza tecnologie a basso impatto ambientale e mezzi Euro6 e a metano.

