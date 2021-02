Padova: da Consiglio Provinciale ok all’unanimità a Ordine del Giorno a sostegno dell’attuazione della linea AV Padova-Bologna

(FERPRESS) – Padova, 26 FEB – Il Consiglio Provinciale di Padova ha approvato all’unanimità dell’Ordine del Giorno a sostegno dell’attuazione della linea ferroviaria di Alta Velocità Padova – Bologna. Uno snodo ferroviario fondamentale di interscambio che potrebbe collegare due città nevralgiche del Nord-Est.

