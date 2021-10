Padova: con Goodbike una nuova flotta di biciclette per il bike sharing entro fine ottobre

(FERPRESS) – Padova, 22 OTT – Nei prossimi giorni le nuove biciclette a disposizione dei cittadini e turisti e una nuova veste grafica per il servizio di Bicincitta Italia.

Rinnovo completo per il servizio di bike sharing della città di Padova, grazie alle nuove biciclette che entro la fine di Ottobre verranno messe su strada, a bordo delle attuali 28 stazioni di bike sharing.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it