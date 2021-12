Padova: arriva in Consiglio comunale il Protocollo di collaborazione per realizzare Tram Sir 2

(FERPRESS) – Padova, 16 DIC – Oggi, in Consiglio comunale a Padova, verrà discusso il testo del Protocollo di collaborazione tra il Comune di Padova, il Comune di Vigonza e il Comune di Rubano, per la realizzazione del Sir 2. Il Protocollo, che dovrà essere approvato dai Consigli comunali di tutti i Comuni coinvolti e dal Consiglio di amministrazione di Aps Holding, verrà votato entro la fine dell’anno anche a Vigonza e Rubano.

