P3 Logistic Parks annuncia un cambio al vertice. Frank Pörschke nominato nuovo CEO

(FERPRESS) – Milano, 1 MAR – P3 Logistic Parks, investitore a lungo termine specializzato nella gestione e sviluppo di immobili logistici in Europa, ha annunciato la nomina di Frank Pörschke come nuovo CEO, con effetto dal 1° aprile 2021. Tim Beaudin, CEO dal 2019 e in precedenza presidente del consiglio di amministrazione, ha lasciato l’incarico a seguito di un passaggio di consegne pianificato.

Pubblicato da COM il: 1/3/2021 h 10:40 - Riproduzione riservata