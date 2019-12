Orvieto chiede a Regione convocazione tavolo sui trasporti ferroviari su collegamenti veloci nel Comune

(FERPRESS) – Orvieto, 20 DIC – Il Sindaco di Orvieto, Roberta Tardani e l’Assessore alla Mobilità e Trasporti, Gianluca Luciani hanno inviato all’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, la richiesta ufficiale per l’apertura di un tavolo di confronto sulle problematiche relative ai collegamenti ferroviari del territorio di Orvieto, a cui è stata chiesta la partecipazione dei rappresentanti della direzione regionale di Trenitalia, di Ferrovie dello Stato, di Rfi e della Divisione passeggeri della Long Haul che ha la competenza dei treni internazionali che interessano la tratta umbra.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it